臨時取消參加黨主席辯論會　周錫瑋提質疑

中評社台北10月4日電／由中天新聞主辦的國民黨主席大辯論第三場將原在今日下午登場，由候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台較量，主題鎖定“兩岸路線大辯論”。但羅、郝以花蓮災情為由在昨晚向主辦單位請假，前往花蓮慰問並參與救災。經主辦單位與另外三位受邀候選人分別徵詢、溝通後，確定取消辯論會。對此，前台北縣長周錫瑋說，沒參加辯論會讓人質疑是否擔心表現不佳，而救災或對辯論場次問題為何是臨時才說；是否“後面有一群人”在決定？



中時新聞網報導，周錫瑋今在中天節目《週末大爆卦》中表示，他從政很久，都曉得災難發生的第一時間，政黨就必須做出處置，說“立委”要參與的話，根本也是一開始就要規劃，這是一個大部隊行動，不是個人的秀，昨天臨時發生這件事情，這不是參選人決定，也不是中央黨部，也不知道是否為黨團決定，那不知道代表什麼意思，這代表後面有一群人做這件事情，否則怎麼可以有18位“立委”連署，這些理由講得很正當；他質疑，為何不早講這些辯論場次不應該這麼多？是不敢參加辯論？還是因為參加辯論後表現不夠好？自己害怕呢？早就決定要參加辯論怎會臨時改變？



談到花蓮光復災情，周錫瑋直言，“中央政府”跟地方政府都有責任、都有錯，救災幾天了還解決不了問題，過去政府可以這樣嗎？責任要搞清楚、誰該做什麼要搞清楚。他認為，不要現在推說這是國民黨黨主席參選人必須要負的責任，是他們的責任嗎？他並質疑，“不藉這機會讓百姓好好喜歡你、瞭解你，憑什麼當黨主席？”