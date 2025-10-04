藍黨魁辯論會太多？蔡正元：答應就該出席

中評社台北10月4日電／國民黨主席將於18日改選，原訂今日下午2點將舉行候選人大辯論，然因近日花蓮光復鄉嚴重災情，候選人之二藍委羅智強、前台北市長郝龍斌皆向《黨主席大辯論》主辦單位請假，親自前往花蓮慰問並參與救災。對於，前“立委”蔡正元認為，也許國民黨主席辯論場次是多了些，“但是跟美國總統初選相比還是少很多”，但場次多與少其實不必去爭論，重要的是既然承諾答應，那就應該要出席。



中時新聞網報導，針對外界關注國民黨主席將由誰接棒，蔡正元表示，黨主席辯論會有這麼多場，表示國民黨行情好，不僅是黨員、連民眾也相當關注，“一個政黨主席選舉大家都在關注，這絕對是一件好事。”至於次數多寡，蔡也表示那當然就是看狀況，“若大家都很有興趣，就沒有所謂多不多的問題。”



蔡正元也指，雖然國民黨主席辯論跟“總統”大選比起來確實是多了一些，“但是跟美國總統初選比還是少很多”，當時美國幾乎每個禮拜都在辦論，因為要讓民眾瞭解美國總統在面對各種問題的答案及回應是如何，所以舉辦次數多與少，其實不必去爭論。



至於光復鄉災情，蔡則認為現在不是“救災”而是“復原”，若以救災為名去批評其他事情，就表示事情的本質自己都沒想清楚。蔡並指出，有些人認為再多辯幾場對他的選情並沒有幫助，“這是個人權利，但沒有遵守承諾，這不太好”。



蔡正元進一步說明，因為答應參與辯論後，大家為參與者投下許多人力、物力，可能不只一個禮拜時間，而是更早就投入下去，“突然間找個理由不來，這樣不好，應該一開始就要說不參加，那這樣也ok，畢竟也沒有強迫性。”



除此之外，蔡正元也以美國總統初選為例，這個州裡面有十位候選人，“到下一個州剩下8個，到下下個州又變成12個”，蔡也表示，其實辯論也是自由參加，“但承諾了就一定要做”。



最後，蔡正元也總結，不管是誰先發起不參與這場辯論會，都欠社會大眾、媒體一個道歉，“到現在還在找理由，其實非常不理想”，如果認為辯論會太多場，那當初何必要答應。