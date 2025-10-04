藍研商減少黨主席選舉說明會　張亞中不滿開嗆

中評社台北10月4日電／國民黨候選人羅智強、郝龍斌3日不約而同取消今明兩場辯論會行程，並遠赴花蓮，甚至還有藍委連署喊話停辦黨主席辯論、說明會。國民黨祕書長黃健庭因此邀集候選人舉行緊急協調會，討論減少或取消政見發表場次。對此候選人張亞中不滿開嗆，國民黨如果做不到救災與民主兼顧，未來如何帶領台灣，衝破困境？據傳鄭麗文也認為黨中央此舉有因人設事之嫌。



中時新聞報導，張亞中指出，花蓮災後重建一定全力支持，這是社會責任。但同時，國民黨作為一個政黨，也需要透過政見會，讓黨員瞭解誰最有能力帶領國民黨走向未來。兩者並非對立、非此即彼。本黨的“立委”要求暫停辯論的意見，給予應有的尊重，但黨主席的電視辯論也不該暫停。



張亞中強調，要顧慮外界觀感，更應該做的是，減少黨主席選舉期間，不必要的造勢活動、宴飲聚餐，把資源投入救災，才是正辦。



孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖指出，這不是政見會“要不要辦”的對立問題，而是“怎麼同時兼顧”。首先是政見會的必要性。黨主席選舉關係到政黨未來方向，政見會是讓黨員瞭解候選人理念的重要場合。如果因為風災就縮減，反而會讓黨內民主顯得草率。況且，這些該有的程序若被取消，黨員會覺得不被尊重。所以，應該強調的是，災後重建重要，但黨的民主機制同樣不能輕易中斷。



何啟聖說，對於部分黨主席參選人，前往花蓮探視災民的作法，給予尊重，但是，如果拿著勘災為理由，企圖站在道德的至高點，逃避電視政見會，接受各界的檢驗，那就另當別論了。畢竟，激進的道德化所造成的風險，會讓不同意見者被貼上“不道德”的標籤，而窒息了討論的空間，也正因為害怕遭到道德審判而不敢發聲，形成了“假共識”。



何啟聖強調，第四場的電視辯論會，主要討論的議題是兩岸關係。正如花蓮堰塞湖成災，在台灣上頭也存有一個隨時都將潰堤的堰塞湖，就是當前台灣的危急處境，對全體台灣人都存有解決的急迫性。這與花蓮的災情相比，同樣值得高度重視。



何啟聖認為，為顧及外界觀感，中央黨部應承諾給予花蓮救災工作，承擔很多協助責任。另一方面，堅守民主，選出一位卓越的領導者，展現執政能力，對天災防範於未然，減少傷亡。