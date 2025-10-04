羅、郝赴花蓮救災　國民黨主席選舉大辯論取消

中評社台北10月4日電／國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，原今日下午2點舉行國民黨主席候選人大辯論，然因花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪溢流爆發嚴重洪災，災區復原及防備工作刻不容緩。受災情影響，國民黨主席候選人羅智強、郝龍斌也向《黨主席大辯論》主辦單位請假，親自前往花蓮慰問並參與救災。



中時新聞網報導，國民黨主席將於18日進行投票，由中天新聞主辦的國民黨主席大辯論第三場將原在今4日14時登場，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台較量，主題鎖定“兩岸路線大辯論”。近來在兩岸議題上頻頻創造千萬流量的網紅館長，受邀親自到辯論會場擔任現場提問人之一，北一女中教師區桂芝也以彩蛋提問人的身份錄製VCR提問。



媒體民調顯示台灣有63%的民眾不滿賴清德的兩岸政策，反觀國民黨，為何不滿賴清德兩岸政策的民眾，並未顯示出轉而認同或支持國民黨？藍營基層甚至屢屢傳出對國民黨在兩岸路線上跟民進黨“拿香跟拜”有所不滿，新任的國民黨主席，將如何說服年輕人，說服不滿兩岸現狀的民眾，選擇國民黨才能確保和平與發展？黨主席大辯論第三場“兩岸路線大辯論”，各黨主席候選人將直球對決。



中天新聞於3日深夜發布公告，鑑於國民黨主席候選人羅智強、郝龍斌先後向《黨主席大辯論》主辦單位請假赴花蓮災區拜訪，經主辦單位與另外三位受邀候選人鄭麗文、張亞中、蔡志弘分別徵詢、溝通後，確定取消10月4日的辯論會，後續活動規劃則將視情況再行公告。