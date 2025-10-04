美洲玻利瓦爾聯盟譴責美國戰機“非法入侵”

中評社北京10月4日電／美洲玻利瓦爾聯盟3日發表聲明，強烈譴責美國戰鬥機“非法入侵”委內瑞拉附近空域，認為這是“對委內瑞拉主權和國際法的公然侵犯”。



新華社報導，聲明說，美國戰鬥機在距離委內瑞拉海岸約75公里處進行“非法和挑釁性入侵”。美國系統性軍事騷擾是其侵略模式的一部分，意在破壞地區穩定，製造分裂並施加恐嚇。美洲玻利瓦爾聯盟重申致力於捍衛拉丁美洲和加勒比地區的和平，呼籲國際組織公開譴責這一威脅地區安全與穩定的好戰挑釁政策。



聲明還說，美方此類行動不僅侵犯聯盟成員國主權，也危及加勒比地區民用和商業航空安全，對區域穩定構成不可接受的風險。拉丁美洲和加勒比地區不接受充當外國軍事行動區，不接受任何形式的外部干涉，將堅決維護和平與獨立。



美國近期在拉美和加勒比地區加強軍事佈局。據埃菲社3日報導，美國在加勒比地區部署了至少8艘軍艦、1艘核動力快速攻擊潛艇，共載有4500多名士兵。美國近期還向海外屬地波多黎各派遣了多架F-35B隱形戰鬥機。



美洲玻利瓦爾聯盟前身為美洲玻利瓦爾替代計劃，2004年在古巴首都哈瓦那成立，旨在加強拉美和加勒比地區國家間的經貿合作和一體化進程。2009年6月，該組織更名為美洲玻利瓦爾聯盟。目前，該聯盟成員國包括古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等10個拉美和加勒比地區國家。