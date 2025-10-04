藍黨魁選舉政見發表電視版照辦　分區減為3場

中評社台北10月4日電／國民黨祕書長黃健庭4日邀集黨主席候選人舉行緊急協調會，討論是否減少或取消政見發表場次。經過1小時討論，由於張亞中、鄭麗文主張應該要維持8場分區說明加一場電視政見發表；羅智強、郝龍斌則希望取消8場分區說明會。最終黨中央拍板，5日電視政見說明會照辦，分區說明會則從8場減少至北中南三場。



中時新聞網報導，黃健庭會受出面受訪指出，因為花蓮的救災的復原持續進行，對於救災過程中，國民黨在熱衷主席選舉辯論，外界有表達不同意見，因此今天邀集候選人討論。



黃健庭也說，會中6會候選人有三派意見，郝龍斌、羅智強希望8場分區說明會全部取消；鄭麗文、張亞中希望8場照辦，蔡志弘和卓伯原則表達可以採取則中立方案，維持有電視發表會，北中南各一場說明會。



黃健庭說，最終經過討論，會議主席才是採取中立方案，明天辦完電視政見發表會，也會在北中南實體的政見說明會，三場分別為台中10月7日，台北市12日、高雄市13日，這樣做一方面維持候選人可以表達理念，也不用讓外界感覺只在忙黨主席。



不過鄭麗文協商代表前“立委”李德維則出面受訪強調，會議最後結論，是由黨中央做決定，不是候選人做決定，只能說，鄭麗文表達維持原來場次，對於黨中央最後的決定，“不便批評，但是可惜。”



候選人蔡志弘則說，黨內和諧最重要，適度的回應社會期待，也要顧及制度，減少場次但是直播，明天的電視政見會也如期舉辦，符合社會期待。