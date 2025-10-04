接手爛攤子　高市早苗想當好日首位女首相不易

中評社北京10月4日電／日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日在執政黨自民黨總裁選舉中勝出，當選該黨第29任總裁。她是自民黨首位女性總裁，大概率將成為日本首位女性首相。



新華社報導，分析人士認為，高市作為日本右翼政客代表人物能在此次選舉中獲勝，主要原因是基層和地方票優勢明顯，體現了自民黨和日本社會進一步右傾化。她上台後將面臨多重挑戰，執政之路恐怕不會平坦。



主要贏在地方票



此次選舉共有5人參加，除高市之外還有日本農林水產大臣小泉進次郎、內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充。



當天的選舉經歷了兩輪投票。在第一輪中，295名自民黨國會議員每人一票，各地黨員和“黨友”即註冊支持者按比例折合成295票，共590票，得票過半者可直接當選。結果5名候選人無一得票過半，高市和小泉分別以183票和164票居前兩位，進入第二輪投票。在第二輪中，295名國會議員仍是每人一票，47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票，共計342票。最終在341張有效票中，高市和小泉分獲185票和156票，高市當選。



從投票分佈來看，高市在第一輪中獲得的黨員和“黨友”票最多，比第二名小泉多出35票。在第二輪中，高市的黨員和“黨友”票優勢直接轉化為地方票優勢，獲得的地方票比小泉多25票。

