快評：高市早苗勝出　涉台問題務須謹言慎行

中評社快評／日本執政黨自民黨總裁選舉結果昨天揭曉，高市早苗獲勝，有望出任首相。高市早苗為保守派人物、被視為前首相安倍晉三路線的繼承人，向以立場強硬聞名，外界關注高市早苗未來如何處理日本與中國的關係。在歷史問題、以及涉台問題上，高市早苗務須謹言慎行。



高市早苗過去曾以閣員身份多次參拜靖國神社；主張修改日本“和平憲法”，把日本自衛隊改名為國防軍；宣稱“台灣有事即日本有事”；等等。高市早苗當選，日本政治可能延續“安倍路線”，在台灣問題與歷史問題上再挑事端，給中日關係帶來衝擊，影響區域安全局勢。



中國外交部昨天應詢，提醒高市早苗。外交部指出，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。



現任日本首相石破茂昨天對高市早苗當選表達憂心。石破茂說，日本需要的不是分裂與對立，而是合作與寬容；在現在這種複雜的國際形勢中，希望高市早苗不會將日本帶入歧途。



台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。高市早苗今後在歷史和台灣等重大問題務須謹言慎行，不得向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，否則必遭痛擊，讓日方難以承受。