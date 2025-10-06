郭至君：兩岸Z世代政治認同的空間可塑性

中評社國際部主任、中評智庫基金會副秘書長郭至君（中評社資料圖） 中評社北京10月6日電（記者 尹子）日前，由中國評論通訊社、中評智庫基金會共同主辦的第十七屆中評青年論壇在港舉行，本屆論壇主題為“兩岸青年交流的新機遇”。中評社國際部主任、中評智庫基金會副秘書長郭至君就兩岸Z世代政治認同的特點、局限與可塑性發表了其見解。郭至君指出，Z世代的定義就是出生於1995年之後，在21世紀網路環境中成長的一代人。我們看到，隨著時代發展，他們正逐漸成為兩岸社會的中堅力量，他們的價值觀、認同感與政治觀點，不僅關係到未來兩岸的互動方向，更將在中長期內影響地區穩定、文化交流乃至兩年融合發展的更多可能性。



一、兩岸Z世代認同分化的現況



首先，我們必須誠實地面對現實：兩岸Z世代的政治認同正在朝著越來越有分歧的方向發展。在台灣，Z世代多傾向自我認同為“台灣人”而非“中國人”。根據近年多項民調，這個趨勢在年輕人中尤為明顯。他們成長於民主自由的制度中，對自身文化與生活方式有強烈的歸屬感，雖然某些新生代台灣人在“台獨”問題上並非那麼激進，但他們對中華民族的民族認同可能更薄弱。而在大陸，Z世代則普遍對“中國人”身份沒有異議，且對“民族復興”、“國家強盛”、“兩岸統一”有高度認同感。在國家宣傳、教育體系與社交媒體影響下，兩岸Z世代的互動變得越來越少、越來越難，也越來越容易被誤解與敵意取代。



二、可塑性仍在：變動中的認同空間



當前，Z世代已成為決定台灣未來政治走向的關鍵力量。台灣年輕人可能對中華民族認同感較低，但隨著科技進步，這一代台灣年輕人有自己的判斷力。事實上，Z世代政治認同雖然已有傾向，但仍具有高度可塑性，這來自幾個關鍵特質：第一，認同尚未穩固。Z世代大多還處在人生的探索期，無論是對自我還是對世界的理解仍在變動中。他們對社會制度、歷史認識與國際局勢的理解，不是一成不變，而是會隨著經驗與更多地瞭解接觸而更新，繼而轉變。第二，兩岸Z世代是網路“原住民”，習慣接觸多元的資訊。兩岸Z世代都是網路世代，他們習慣在社交媒體中接收訊息，表達觀點，雖然環境存在隔閡，但也不是沒有機會突破同溫層。比如小紅書在台灣就有近300萬活躍使用者，如果能透過合適平台進行深入交流與理解，將可能化解偏見與誤解。第三，兩岸Z世代有共用的現代生活與文化語言。儘管政治認同不同，兩岸年輕人在動漫、音樂、影視、遊戲等方面，仍有大量共同語言與興趣。這種“文化上的黏著性”讓情感理解成為可能，政治觀念也因此可能產生柔性轉變。

