以媒：美國特使將加入加沙停火放人談判

中評社香港10月5日電／據以色列媒體4日援引以方高級官員消息報導，美國中東問題特使威特科夫將加入以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）即將在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火放人談判。



以色列第12頻道電視台報導，威特科夫將帶著標有以色列從加沙地帶分階段撤軍的詳細地圖前往開羅參加談判。一名以方高官告訴這家媒體，美國總統特朗普的猶太人女婿庫什納也可能參加談判。美方人員的加入顯示美國確保停火按計劃推進的決心。



新華社援引報導，這名官員說，開羅談判旨在最終確定哈馬斯釋放以色列被扣押人員“技術細節”，如果進展順利，被扣押人員可能在“數日內”獲釋。作為交換，以方將釋放大批包括囚犯在內的巴勒斯坦人。隨後，將討論哈馬斯解除武裝、加沙地帶非軍事化以及加沙地帶“未來安排”等議題。



報導說，以色列談判代表團將於5日或6日前往開羅，成員包括以色列戰略事務部長德爾默、以政府負責協調被扣押人員事務的官員希爾施、以色列國家安全總局（辛貝特）副局長以及國防部官員等，目標是在接下來一周內達成協議。



以色列《國土報》4日報導，以極右翼政客、國家安全部長本-格維爾發表聲明稱，他已告知總理內塔尼亞胡，如果在所有被扣押人員獲釋後，哈馬斯仍然存在，其領導的猶太力量黨將退出政府。另一名極右翼政客、財政部長斯莫特裡赫則稱內塔尼亞胡決定暫停在加沙城的軍事行動並同哈馬斯談判是“嚴重錯誤”。



據第12頻道電視台當天報導，美方清楚斯莫特裡赫和本-格維爾很可能反對特朗普提出的“20點計劃”，並可能試圖讓內塔尼亞胡政府倒台。以色列反對黨“擁有未來”黨領導人、前總理拉皮德已連夜向美方再次確認，他將確保政府不會倒台，暗示可能填補極右翼政黨退出執政聯盟後的空缺。