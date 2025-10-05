特朗普稱以色列同意“初步撤軍線”

中評社香港10月5日電／美國總統特朗普4日在社交媒體上發文，稱以色列已經同意在加沙地帶的“初步撤軍線”，美方已向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）予以說明。一旦哈馬斯確認，“停火將立即生效”。



新華社報導，朗普表示，停火生效後，以色列與哈馬斯將開始交換以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯，這將為下一階段撤軍創造條件。



特朗普同時發佈一張用黃色標出以色列“初步撤軍線”的加沙地帶地圖。《以色列時報》報導，這條線與以軍9月開始大規模進攻加沙地帶北部加沙城之前，以軍在加沙地帶的控制線大致相同。當時，以軍控制加沙地帶約70%的土地。這意味著以色列完成“初步撤軍”後，仍將控制加沙地帶南部拉法市、汗尤尼斯市以及部分北部地區等大片土地。



特朗普當天早些時候在社媒發文稱，“以色列已經暫停轟炸”以便被扣押人員獲釋。“哈馬斯必須盡快行動，否則一切都會白搭。我不會容忍拖延——很多人認為這種情況會發生——也不會容忍任何導致加沙再次（對以色列）構成威脅的結果。”



3日上午，特朗普要求哈馬斯在美國東部時間5日18時之前同意結束他就加沙停火和戰後安排提出的“20點計劃”，否則將面臨“地獄之災”。數小時後，哈馬斯宣佈原則上同意在“20點計劃”人員交換框架下釋放所有以色列被扣押人員和遺體，同時表示該方案關於加沙未來及巴勒斯坦人民更廣泛權利的相關議題將在巴勒斯坦民族自決框架內，根據國際法和相關國際決議予以解決。



特朗普稍後在社媒發文要求以色列“立即停止轟炸”。以軍宣佈，在以色列政府指示下，以軍連夜在加沙地帶轉入“防禦行動”，暫停旨在奪取加沙城的進攻行動，但沒有撤軍。以軍在加沙地帶的軍事行動4日繼續造成大量巴勒斯坦人傷亡。