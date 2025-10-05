捷克在野黨贏眾議院選舉　巴比什將再次任總理

中評社香港10月5日電／捷克眾議院選舉計票結果4日公佈，前總理安德烈·巴比什領導的在野黨“不滿公民行動”以將近35%的得票率獲勝，巴比什有望再次出任總理。



官方計票結果顯示，“不滿公民行動”黨獲得80個眾議院席位，執政聯盟成員“在一起”政黨聯盟得票率略高於23%，獲52席。此外，還有4個黨派的得票率越過5%這一門檻，進入新一屆眾議院。



捷克眾議院設200個席位。按照捷克法律，由於“不滿公民行動”黨未過半數，無法單獨執政，將與其他政黨或政黨聯盟聯合組閣。



新華社報導，巴比什當晚在新聞發佈會上說，“不滿公民行動”黨將嘗試與自由和直接民主黨以及“駕駛者為自己”黨展開組閣談判，“希望組建一個值得信任的政府”。



一些歐洲媒體說，如果巴比什組閣成功，他領導的新一屆政府將調整捷克內政外交政策，更注重國內民生，在移民、氣候變化等政策上與歐盟意見相左，並可能減少對烏克蘭的軍事援助。



捷克現任總理、“在一起”政黨聯盟領導人彼得·菲亞拉向巴比什表示祝賀，稱尊重投票結果。同時，“在一起”政黨聯盟在敗選後將就該聯盟的未來進行內部商討。



捷克眾議院每四年換屆選舉。此次選舉，共有26個政黨及政黨聯盟提名的4400多名候選人參與角逐，並首次允許海外捷克公民通過郵寄選票的方式投票。投票為期兩天，4日下午結束，據官方統計，投票率高達68.9%，較上屆增加21.6萬張選票。