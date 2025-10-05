內塔尼亞胡：可能用軍事手段解除哈馬斯武裝

中評社香港10月5日電／以色列總理內塔尼亞胡4日晚發表視頻聲明，證實以方將同巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就加沙地帶停火第一階段舉行談判，並威脅稱，在第二階段，以方可能用軍事手段解除哈馬斯武裝。



內塔尼亞胡說，他已指示由以色列戰略事務部長德爾默率領以方代表團前往埃及，最終敲定以色列被扣押人員獲釋的“技術細節”，並限定談判持續時間，希望能在“接下來幾天”宣佈所有被扣押人員回家這一消息。



新華社報導，內塔尼亞胡稱，在美方所提“20點計劃”第一階段，哈馬斯將釋放以方所有被扣押人員，而以色列國防軍部隊將重新部署，以便繼續控制加沙地帶所有縱深區域。



內塔尼亞胡說，在“20點計劃”第二階段，哈馬斯將“被解除武裝”、加沙地帶將實現“非軍事化”。他威脅稱，這一點要麼通過外交途徑、即根據“20點計劃”實現，要麼通過以方軍事手段實現。他已告訴美方，不論難易，這一點都要實現。



美國總統特朗普9月29日在白宮與內塔尼亞胡會談後宣佈，內塔尼亞胡接受“20點計劃”。哈馬斯本月3日晚宣佈，原則上同意在“20點計劃”人員交換框架下釋放所有以色列被扣押人員和遺體，願意立即經由調解方進行談判，討論實施細節。以色列4日表示，準備“立即實施”停火第一階段計劃。



據多家中東媒體分析，哈馬斯雖然表示願意就“20點計劃”進行談判，但並非無條件同意該方案。例如，“20點計劃”中關於加沙地帶非軍事化、哈馬斯解除武裝等內容，哈馬斯在聲明中均未提及。與此同時，以色列雖然宣稱以軍在加沙地帶從“進攻行動”轉為“防禦行動”，但並未暫停在整個加沙地帶的軍事行動。