廣東將防風Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級

中評社香港10月5日電／鋻於今年第21號台風“麥德姆”目前發展形勢和影響，廣東省防總已於10月5日8時將防風Ⅱ級應急響應提升為防風Ⅰ級應急響應。截至4日20時，廣東全省累計轉移151352人。



新華社報導，廣東省氣象台監測，“麥德姆”以25公里左右的時速向西北方向快速移動，並將於5日中午前後登陸雷州半島（強台風級，14級，42至45米/秒）。預計，5日珠江口以西的沿海市縣和海面帶有明顯風雨，湛江有大暴雨，茂名、陽江、江門沿海市縣有大雨到暴雨，局部大暴雨。



4日晚，廣東湛江發佈防台風緊急動員令，全市分時段實施“五停”措施（停課、停工、停產、停運、停業）。5日8時起，湛江轄區所有高速公路雙向封閉。



記者從廣東海事局瞭解到，截至5日6時，粵西海域風電施工平台29艘已全部落實安全防台措施；粵西湛江、陽江、茂名沿海涉水工程65個已全部停工；瓊州海峽4日16時已停止發班，49艘營運客滾船全部到安全水域防台避風；珠江口以西海島遊、客運航線已於4日18時全部停航。全省共部署專業救助船8艘、大馬力拖輪135艘、清污船59艘，珠海機場部署救助直升機3架。



為應對此次台風，南方電網公司迅速行動。截至4日22時，南方電網累計投入應急人員1.6萬餘人、搶修車輛2360台。



廣東省防總要求，各地各部門要全面做好台風防禦各項工作，及時提升應急響應等級，以最高標準、最嚴要求、最實舉措扎實做好監測預報、隱患排查、人員轉移、安全管控、應急救援、搶險救災等各項工作，全力以赴保障人民群眾生命財產安全。