白宮：特朗普授權向芝加哥派遣國民警衛隊

中評社香港10月5日電／美國總統特朗普授權向芝加哥部署國民警衛隊。



香港電台報導，白宮在一份聲明表示，總統已授權300名國民警衛隊人員到芝加哥，保護聯邦官員和資產，強調特朗普不會對困擾美國城市的不法行為，視而不見。



美國國土安全部表示，芝加哥一名聯邦人員被多部汽車包圍後，開槍打死一名駕駛者。當局指執法人員下車，發現其中一名包圍者有半自動武器後，向對方開火，又指芝加哥警方拒絕協助。