關於“20點計劃”　哈馬斯到底回應了什麼？

中評社香港10月5日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）3日晚發表聲明，回應美國總統特朗普提出的關於結束加沙衝突的“20點計劃”，表示願立即通過調解方啟動談判。同日，特朗普在社交媒體發聲，要求以色列“立即停止轟炸加沙”。



聲明中，哈馬斯具體同意了哪些內容？又迴避了哪些問題？這份回應聲明對停火前景可能帶來哪些變數？



同意了什麼



新華社報導，根據美國白宮9月29日發佈的文件，“20點計劃”的核心內容是通過停火交換被扣押人員，以色列逐步撤軍，實施國際監督，實現加沙地帶的去軍事化和重建。其要點包括：哈馬斯在以色列公開接受這一計劃的72小時內釋放所有被扣押人員；建立臨時治理機制，在巴勒斯坦民族權力機構完成改革前由技術專家委員會過渡管理，並接受國際社會參與的“和平理事會”監督；哈馬斯及其派別不得以任何形式參與加沙治理。



哈馬斯在回應聲明中明確同意兩點：一是在“20點計劃”框架下釋放所有被扣押以色列人員及遺體；二是同意將加沙管理權移交給一個由獨立技術官僚組成的巴勒斯坦機構。



不過，哈馬斯將被扣押人員的釋放與兩項條件掛鉤：一是“為交換行動提供必要的現場條件”，二是須通過調解方就執行細節進行談判。



聲明發佈後，哈馬斯政治局成員穆薩·阿布·馬爾祖克在接受半島電視台採訪時表示，在72小時內交換所有被扣押人員“不現實”，搜尋遇難者遺體也需要時間。他同時強調，哈馬斯已同意該計劃中的前9項條款。



迴避了哪些



拉姆安拉政治分析人士伊斯馬特·曼蘇爾對新華社記者說，哈馬斯的回應“明智且帶有一定程度的刻意模糊”，聲明突出了釋放被扣押人員與移交管理權至巴勒斯坦機構等積極內容，但刻意迴避瞭解除武裝等敏感議題。



曼蘇爾指出：“哈馬斯旨在當前壓力與國際輿論環境下，維持其政治與軍事合法性。”



在加沙戰後管理權安排上，哈馬斯同意將管理權移交至一個基於民族共識、並獲阿拉伯與伊斯蘭國家支持的獨立巴勒斯坦機構，而非按原計劃接受由特朗普等人組成的“和平理事會”監督。



對此，加沙政治分析人士泰西爾·阿卜杜勒認為，哈馬斯意圖借此“實現雙重目標：既維持其作為政治與軍事行動方的存在，也在持續戰爭壓力下爭取更多時間”。



哈馬斯還在聲明中明確，所有涉及加沙未來及巴勒斯坦人民廣泛權利的議題，應在巴勒斯坦民族自決框架下，依據國際法與相關國際決議解決，而哈馬斯將參與其中並作出貢獻。



阿卜杜勒解讀稱，這反映出哈馬斯“對原計劃相關條款的明確拒絕，該組織不願被排除在加沙未來治理安排之外，而是力爭成為決定加沙命運的核心參與方”。