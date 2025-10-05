美聯邦法官阻止特朗普向波特蘭部署國民警衛隊

中評社香港10月5日電／美國俄勒岡州聯邦地區法官卡琳·伊默格特4日簽發為期兩周的臨時限制令，阻止特朗普政府向該州波特蘭市派遣200名國民警衛隊人員的計劃。



新華社報導，伊默格特在裁決中指出，儘管波特蘭市確實發生了針對聯邦官員和財產的零星襲擊，但特朗普政府未能證明“這些暴力事件是有組織推翻整個政府的陰謀組成部分”，波特蘭的抗議活動並未構成“叛亂危險”，常規執法力量完全有能力處置此類事件。特朗普所謂該市“飽受戰火摧殘”的說法“完全脫離事實依據”。



在6月全美範圍反對特朗普政府的抗議活動期間，數千人在波特蘭舉行示威遊行，其中部分示威者聚集在波特蘭的移民及海關執法局設施外與聯邦執法人員發生衝突。波特蘭示威者此後在該設施外定期舉行活動。



特朗普9月27日宣佈，將向民主黨主政的波特蘭市派遣軍隊，以應對“國內恐怖分子”。國防部長（“戰爭部長”）赫格塞思9月28日向俄勒岡州州長蒂娜·科特克發出備忘錄，授權200名俄勒岡州國民警衛隊員執行為期60天的聯邦職能，其中包括“保護正在或可能遭抗議活動威脅的聯邦財產”。隨後，俄勒岡州及波特蘭市聯合向特朗普政府提起訴訟，試圖阻止國民警衛隊進駐。



此前，特朗普曾向洛杉磯、華盛頓派遣部隊，遭遇強烈抵制。加利福尼亞州一名聯邦法官9月2日作出裁決，認定特朗普在洛杉磯地區部署部隊的行為違反了1878年《地方保衛隊法》。這項法律禁止在未獲國會同意的情況下動用美國軍事力量參與國內執法。