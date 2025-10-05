】 【打 印】 
立陶宛維爾紐斯機場疑受氣球影響要暫停
2025-10-05 13:44:55


　　中評社香港10月5日電／立陶宛維爾紐斯機場懷疑受到氣球飛入而要暫停空中交通，航班需要轉飛至鄰國。

　　香港電台報導，機場營運商在社交平台說，多個汽球飛近機場，導致航班受到影響，有客機轉飛至拉脫維亞和波蘭，預計關閉時間將持續至當地星期日凌晨，比之前的預計長了兩個小時。

　　

