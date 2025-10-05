【
大
中
小
】 【
打 印
】
立陶宛維爾紐斯機場疑受氣球影響要暫停
http://www.CRNTT.com
2025-10-05 13:44:55
中評社香港10月5日電／立陶宛維爾紐斯機場懷疑受到氣球飛入而要暫停空中交通，航班需要轉飛至鄰國。
香港電台報導，機場營運商在社交平台說，多個汽球飛近機場，導致航班受到影響，有客機轉飛至拉脫維亞和波蘭，預計關閉時間將持續至當地星期日凌晨，比之前的預計長了兩個小時。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
立陶宛大規模培養無人機操作員
(2025-09-30 01:25:59)
立陶宛證實收到美國削減軍援通知
(2025-09-06 16:14:23)
立陶宛議會批准任命新總理
(2025-08-27 16:01:31)
立陶宛公布多層次邊境防禦計劃
(2025-08-18 11:19:29)
立陶宛社會民主黨提名魯吉涅內為總理
(2025-08-07 11:49:41)
立陶宛多舉措提升軍事能力
(2025-08-06 12:35:17)
立陶宛總統接受政府辭呈
(2025-08-05 17:29:42)
波蘭擬在與德國和立陶宛邊境恢復管控
(2025-07-01 09:35:41)
4名美軍在立陶宛訓練期間失蹤
(2025-03-28 10:09:50)
外媒：東歐四國退出禁地雷國際公約
(2025-03-20 11:45:15)