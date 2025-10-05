台風“麥德姆”14時50分在廣東湛江登陸

中評社香港10月5日電／新華社報導，廣東省氣象台消息，今年第21號台風“麥德姆”的中心已於10月5日14時50分前後在廣東省湛江市徐聞縣東部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（42米/秒，強台風級），中心最低氣壓965百帕。