高市早苗當選日本自民黨總裁三問？

中評社北京10月5日電／日本執政黨自由民主黨4日舉行總裁選舉，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，成為自民黨歷史上首位女總裁。在預計10月中旬舉行的臨時國會首相指名選舉中，如果不出意外，高市將被指名為日本首相。



新華社報導，高市早苗何許人也？她能當選首相嗎？如當選，她會幹些什麼？



有何政壇履歷？



高市早苗1961年出生於日本奈良縣。1993年當選眾議員步入政壇。她歷任日本經濟產業副大臣、負責沖繩及北方對策等事務的內閣府特命擔當大臣、總務大臣、經濟安全保障擔當大臣等。



高市與安倍關係密切，是“安倍路線”的堅定繼承人。據介紹，2006年安倍第一次當選日本首相時，高市首次進入日本內閣，出任負責沖繩及北方對策等事務的內閣府特命擔當大臣。2012年安倍第二次當選首相後，高市擔任自民黨政調會長，並于2014至2017年、2019至2021年擔任總務大臣。



高市有3次參加自民黨總裁選舉的經歷。2021年首次參選未果；2024年與石破茂一起進入決勝輪；本次選舉中當選自民黨總裁。



會否當選首相？



據日本媒體報導，總裁選舉結束後，日本國會的首相指名選舉預計將於10月15日舉行，產生新一任日本首相。由於自民黨目前在國會眾議院和參議院均處於少數狀態，理論上只要在野黨能夠形成合力，選出統一的候選人，就可以在首相指名選舉中對自民黨構成牽制，甚至將自民黨拉下台。



然而，由於在野黨日本維新會、國民民主黨因主張差異過大，他們同最大在野黨立憲民主黨很難結成三方統一戰線。這種局面被普遍認為有利於自民黨新總裁在首相指名選舉中勝出。



對於當選首相是否會解散眾議院、提前舉行大選這一問題，高市在選舉期間曾稱“這是不可能的事”，理由是目前最緊迫課題是應對物價高漲，“眼下有許多緊急任務必須推進”。日本媒體普遍認為，在自民黨支持率持續低迷、議會席位不足的情況下，貿然提前舉行大選風險極高。

