高市早苗將給日本經濟帶來什麼影響？

中評社香港10月5日電／4日，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗在執政黨自民黨的總裁選舉中勝出，有望成為日本首位女性首相。



新華社報導，當前，日本經濟面臨財政和貨幣政策兩難、經濟增長乏力、國際競爭力不足以及美國加征關稅等多重困境。在上述背景下，高市早苗執政會給日本這一世界第四大經濟體帶來什麼樣的影響？



高市的財政擴張主張是否有風險？



對於經濟和財政領域的不少熱門議題，高市早苗的立場與剛剛辭去首相職務的石破茂鮮明對立，兩者主要分歧在於對前首相安倍晉三的“安倍經濟學”的看法。



石破茂認為，“安倍經濟學”嘗試擺脫日本長達數十年的通縮，但過度偏重金融寬鬆，導致資產價格上漲、財富分配不均、貧富差距拉大。因此，石破茂執政期間經濟政策求穩，重心從“增長”轉移到“分配”，同時也主張擴大稅基、提高消費稅。



高市在政治上與安倍晉三淵源頗深，也被視為“安倍經濟學”的繼承人，主張擴張性財政政策。她認為，經濟增長對日本最為重要，要制定規劃讓日本經濟規模在10年內翻倍，這意味著減稅、經濟刺激和政府投資。



市場人士普遍擔心，當下日本債務已超過國內生產總值（GDP）的250%，位居全球前列，若繼續財政擴張甚至增發國債，可能引發金融風險。



日本綜合研究所首席經濟學家石川智久表示，重要的是，高市的擴張性財政政策能否兼顧經濟增長和財政健康，“我們必須注意財政擴張的風險”。



高市的寬鬆貨幣主張是否影響加息？



此次自民黨總裁選舉中，與其他四名競選人主張逐步加息的立場不同，高市避談明確的貨幣政策主張。而在去年的選舉中她曾明確反對加息。



高市4日表示，日本政府和央行必須密切合作，確保經濟實現由工資和企業利潤上漲支撐的需求驅動型增長。她認為，當前日本通脹的主要原因是原材料成本上漲帶來的輸入性通脹，而不是經濟增長帶來的內生性通脹。



市場人士認為，這意味著高市主張寬鬆貨幣政策，可能對日本央行加息造成影響。