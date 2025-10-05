以軍空襲加沙城民宅造成18人死亡

中評社北京10月5日電／加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒4日晚發佈聲明說，以色列當天對加沙城東部圖法居民區一處居民住宅發動空襲，造成至少17人死亡、30人受傷，其中包括兒童和婦女。



加沙地帶民防部門官員稍後向新華社記者證實，此次以色列空襲目標是阿卜杜勒·阿勒一家，死亡人數已上升至18人。這名官員表示，由於以軍在這一帶活動，民防部門和救援人員面臨巨大困難，目前仍有人員被困。



當地消息人士和目擊者說，以色列戰機向這處民宅發射至少一枚導彈。約有20人被埋在廢墟下，救援隊難以抵達。



以色列軍方當天晚些時候在一份聲明中證實以軍在加沙城圖法居民區發動一次空襲，稱打擊目標是一名“對那一帶的以軍部隊構成威脅”的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）成員。



據《以色列時報》4日報導，在美國推動結束加沙衝突的背景下，以軍已被命令“停止在加沙城的進攻行動”，但仍在開展所謂“防禦行動”。以軍此前表示，以軍總參謀長扎米爾指示部隊“消除任何威脅”。



加沙地帶衛生部門當天下午發表聲明說，過去24小時，以軍在加沙地帶的軍事行動導致66人死亡、265人受傷；2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超6.7萬巴勒斯坦人死亡、逾16.9萬人受傷。