大罷免失敗後動起來　蔡英文被質疑指點賴江山

中評社台北10月5日電／蔡英文3日宣布，由“小英教育基金會”創辦的“想想論壇”在歷經多年後改版升級為2.0，再次對外啟動。蔡英文在簡短談話中表示，民主是一條需要大家共同前行的道路，希望繼續透過論壇促進公共辯論與多元交流。然而，美麗島電子報董事長吳子嘉對此表示高度質疑，直指蔡英文不該在黨內局勢微妙的此刻重新出手，恐讓外界解讀她對賴清德“指點江山”。



中時新聞網報導，吳子嘉指3日在網路節目《董事長開講》中指出，事實上蔡英文早在今年7月26日罷免案之前就有啟動“想想論壇 2.0”的計劃，但看到民進黨在罷免首戰慘敗，黨內情勢急轉直下，因此選擇暫緩時程。他認為，蔡英文很清楚自己一旦動作過快，容易被認為是“攪局”或對黨內選情造成干擾，因此延後到今日才低調宣布。但即便如此，她再度現身仍難免引起政治聯想，尤其蔡英文身為前“總統”，每一個舉動都可能被外界解讀成對現任領導人施壓或另有意圖。



吳子嘉進一步批評，蔡英文在“總統”任內花費了龐大的公共資金，包括兩個重大計劃：前瞻基礎建設與疫苗採購，總金額合計高達一兆七千億元。這些經費若真的花得合理且有效，不至於造成今日民進黨在選舉與罷免案中失利，也不會出現如前瞻計劃爭議、潛艦建造疑雲、巴西雞蛋採購等外界質疑的“浪費公帑”問題。他直言，蔡英文在卸任後本應先向社會交代這些政策的去向和成果，而非在黨內仍在整合、賴清德承擔選舉壓力的時刻，重新推出自己的言論平台。



在吳子嘉看來，“想想論壇”的初衷或許是民主對話，但蔡英文的身份早已不只是一般意見領袖，她每一篇文章、每一次發聲都足以改變輿論風向。如今民進黨正面臨支持度波動，蔡英文此舉恐怕只會加深黨內疑慮，也讓外界質疑她是否仍想影響黨內權力分布。他直言：“一個花了一兆多元，執政八年卻留下許多爭議的前‘總統′，如今還要出來對現任領導人指指點點，這是不適宜的。”



對於“想想論壇”能否真的成為民主交流平台，吳子嘉持保留態度，認為蔡英文若無法先向社會交代執政責任，論壇恐怕難以擺脫政治操作的陰影。