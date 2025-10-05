綠官員被爆面對災情“呵呵笑”　對話紀錄曝光

中評社台北10月5日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成多人死傷。國民黨桃園市議員凌濤今日表示，馬太鞍溪潰堤半小時之後，“中央”官員在災害應變中心大聲訕笑，並點名“內政部長”劉世芳“是妳嗎？”凌濤呼籲“中央政府”，立即檢討救災、懲處不適任的“中央”官員，讓地方政府一一全心專心復原。



中時新聞網報導，凌濤今在臉書表示，9月23日下午兩點五十分馬太鞍溪堰塞湖潰堤，“中央災害應變中心”於下午三點召開“樺加沙颱風“中央災害應變中心”第八次工作會報暨情資研判會議”，在會中有以下對話，官員A：“哇！有人開車在那邊拍喔！？”官員B：“就… ”官員A：“太神勇了”；官員A：“這是馬太鞍溪橋？”官員B：“對”，官員A：“呵呵呵呵”（魔性訕笑），官員B：“剩下橋墩”，官員A：“天啊”。



凌濤痛批，“中央”轄管馬太鞍溪潰堤，多人喪生，家園尚待清淤恢復，“中央”至今無任何官員負責，當卓榮泰“院長”提出要檢討究責，“我們也提供上述資料，冷血官員，卓院長還要放任嗎？”



凌濤認為，當全民不分黨派投入救災、關心救災，花蓮第一線的災民也還在恢復家園，民眾期待的是看到“中央政府”趕緊解決問題、趕緊災後重建，但這樣的一段對話，不禁要問“中央政府”，真的聽見人民心聲了嗎？劉世芳、卓榮泰，還有賴清德，真的聽到了嗎？凌濤沉痛的呼籲“中央政府”，立即檢討救災、懲處不適任的“中央”官員，讓地方政府一一全心專心復原。