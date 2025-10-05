廖書蘭：懷念榮業行創辦人葉煥榮

2006年香港崇正總會黃石華理事長（右二）設宴款待葉煥榮（左二），葉偉彰（右一），廖書蘭（左二）。 2004年新界鄉議局劉皇發主席（右四）設宴款待葉煥榮（左三）作者廖書蘭（後立右一）。 中評社香港10月5日電／文匯報【書聲蘭語】2日發表作家廖書蘭文章：懷念榮業行創辦人葉煥榮。以下為該文內容。



每個人年老最終的歸宿，都是要獨自面對死亡，無論是英雄豪傑或無名小卒，無論多麼眷戀這熙攘紅塵，都無法逃避，儘管好像還有一些心事沒了；如果把人間世事什麼都遺忘了，沒有記憶，這樣也好，一乾二淨不會再有牽掛。



今年9月10日，亦師亦友的葉煥榮先生（阿Wind）在地球的西北端離世，帶給我無限追憶與懷念⋯⋯，我與葉先生有一段不遠不近不親不疏的緣分。



他少年時，口袋揣著10英鎊坐上前往英國的船闖天下，白天在中國餐館洗盤子，晚上睡在一塊木板搭在餐桌上的臨時床位，正是“有錢難買少年窮”，反而是對他最好的鍛鍊，他省吃儉用不涉賭，儲蓄第一筆錢開一家小型超市，因深信民以食為天，從此開啟他營商之道，成為英國四大超市之一，榮登英倫三島富豪排行榜上，是唯一的一位年年上榜的華人，於2010年獲得英女王頒授OBE勳銜，以表彰他對社會的貢獻。他樂善好施，成立“葉煥榮兄弟助學金”，當地華人無人不認識他，無人不到他的榮業行王國購物（位於北倫敦Cricklewood 靠近M1路口）地下是巨大型超級市場，有港式茶餐廳，酒樓，樓上有中醫，牙醫，美容院，旅遊公司，保險仲介公司，⋯）；他毎天坐在偌大的落地窗辦公室內，每日看七份中英文報紙雜誌，兩面牆壁上掛著大電視機，盯著他一手創辦的榮業行店內銷售情況和店外顧客出入流量。有時候，他會幫忙推車，遇到鄉親會熱情的用客家話交談並通知職員給予九折優惠。



認識葉煥榮是新界鄉議局訪問歐洲時，而與他結緣，是經葉偉彰教授相約一起喝下午茶開始，我們從天下大事聊至兒女情長，包括他在異國他鄉的奮鬥歷程。自此之後，他來香港必定通知我，介紹我認識他的岳母，他的女兒（曾在香港工作），他的太太返港，我們也相約飲茶，還有他的好友游海龍（40年前陳堯聖夫人已介紹過），正是一緣生，萬緣長；我們一來一往的交情也有20多年，直到2019年後新冠疫情大蔓延，仍偶有電話聯繫，直到他得了失智症住進養老院。



這位傑出的廣東客家人，有很多深具智慧的人生金句，無不是他對生命的感悟，與他交往的20多年中，有幾件事令我難忘；第一、大約10多年前，他太太生病，他日日親自開車載著太太並揹著太太上下車到醫院看醫生；他說：“太太為我生兒育女，打理一頭家，我是她的丈夫，我有這個責任照顧她，雖然有司機有傭人，但我不假手他人，要親自照顧自己的太太。”



第二、當他發現經理貪污，經他盤算，只能假裝不知道；一、他要等，等他的四名子女長大（還在讀大學或高中），二、除笨有精，他還是賺錢的。



第三、他在結婚前曾交往過英國白人女朋友，當女朋友懷孕了，他冷靜的思考婚姻，決定告訴這個女孩子，他要的下一代是黑眼睛黃皮膚黑頭髮；經過此事以後，他決心回到香港找個太太結婚生子。



第四、他說“古人易子而教”，所以他的四名孩子交給兄弟教導，而兄弟的孩子則交給他教導。葉煥榮經常稱他的孩子是ABCD：Albert ，Brian ，Cindy，David，而今四名子女的職業，分別為藥劑師、電腦工程師、會計師並參與榮業行家族企業管理。



葉煥榮是一位有文化素養的商業奇才，他說，“我的英文名字叫做Wind，風的意思，配合中文姓名會很旺我。”



遙望窗外白雲悠悠，言有盡而意無窮，從此我回倫敦，將少了一份念想。