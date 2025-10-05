以色列與哈馬斯6日會談　特朗普女婿將加入

中評社北京10月5日電／埃及外交部4日發表聲明說，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團將於6日在埃及舉行會談。美國總統特朗普同日稱，以色列已同意在加沙地帶的“初步撤軍線”。當天，以色列仍對加沙民宅發動空襲，已造成18人死亡。



雙方將談什麼



央視新聞報導，埃及外交部4日發表聲明說，會談將圍繞特朗普提出的加沙地帶停火“20點計劃”，討論交換人員的現場條件和細節安排。



開羅新聞電視台當天早些時候援引一名埃及高級安全官員的消息報導，以色列和哈馬斯代表團將就釋放以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯在開羅舉行“間接會談”。



一名美國白宮官員證實，美國中東問題特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納4日前往埃及，將加入會談。



哈馬斯3日晚發表聲明，明確同意在“20點計劃”框架下釋放所有被扣押以色列人員及遺體。不過，哈馬斯將被扣押人員的釋放與兩項條件掛鈎：一是“為交換行動提供必要的現場條件”，二是須通過調解方就執行細節進行談判。



聲明發布後，哈馬斯政治局成員穆薩·阿布·馬爾祖克在接受半島電視台採訪時表示，在72小時內交換所有被扣押人員“不現實”，搜尋遇難者遺體也需要時間。他同時強調，哈馬斯已同意該計劃中的前9項條款。

