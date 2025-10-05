美國政府“停擺”持續　多重負面影響顯現

中評社北京10月5日電／美國國會參議院3日未能通過新的臨時撥款法案，民主黨和共和黨的提案均再度遭到否決，聯邦政府“停擺”繼續。自1日“停擺”後，大批聯邦雇員已被迫停薪休假，經濟數據發布暫停，多項公共服務陷入停滯，美國經濟將遭受直接損失，此次政府“關門”對美國的負面影響正逐步顯現。



數十萬聯邦雇員停薪休假



新華社援引路透社報導，受政府“關門”影響，有約75萬名聯邦雇員被迫停薪休假，而不能離崗的軍隊及邊境巡邏人員等其他職員暫時“無薪上班”。



美國副總統萬斯1日警告，如果聯邦政府“停擺”持續時間較長，可能會引發裁員。白宮發言人萊維特則說，聯邦政府裁員“很可能”發生，且“很快”會發生。



根據路透社看到的內部信件，美國商務部下屬專利與商標辦公室計劃在其1.4萬名員工中裁減1%。



美國多個重要金融監管機構大部分職員1日開始也被強制“停薪休假”。



據路透社報導，根據此次“停擺”應急預案，美國證券交易委員會將強制其超過90%的員工停薪休假，僅保留約393名員工處理緊急執法和市場監督工作。該機構監管數千家上市公司、交易所、券商和基金。



美國商品期貨交易委員會9月30日晚說，“停擺”期間，該機構543名員工中僅保留5.7%在崗，確保委員會繼續履行監督市場、預防欺詐等職能。



因共和、民主兩黨在醫保相關福利支出等方面的分歧，美國國會參議院9月30日未能在政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案。美東時間10月1日零時起，聯邦政府時隔近七年再次“停擺”。兩黨為此互相推諉責任。

