AG600鯤龍批產第三架機完成生產試飛

中評社北京10月5日電／央視新聞報導，記者從中國航空工業集團獲悉，近日，我國大型民用水陸兩棲飛機AG600“鯤龍”批產第三架機（1103架）總裝下線並圓滿完成生產試飛，批產第四架機（1105架）機頭大部件交付中國航空工業集團通飛華南，標誌著AG600項目實現了從型號適航取證向小批量生產的重要跨越。



同樣值得關注的是，中國航空學會與中國航空航天工具協會近期聯合發布了團體標準《AG600系列飛機汲水場要求》（T/CSAA 42—2025/T/CATA 0156-2025）。該標準由通飛華南牽頭組織編制，是我國首個針對大型水陸兩棲飛機專用汲水場的技術規範，聚焦AG600“鯤龍”飛機執行森林滅火任務中的核心環節——水面汲水作業，系統規定了汲水場的選址、配置、使用及維護要求，填補了國內外在該領域的標準空白，標誌著國產大型應急救援裝備配套標準體系建設邁出關鍵一步。



據悉，該標準明確了汲水場的多項關鍵技術參數，同時對風速、浪高、能見度等運行條件作出具體限制，確保飛行安全。此外，還提出了風向標、水位標識、氣象與水文觀測點等配套設施的建設要求，為相關用戶單位提供科學、可操作的汲水場選址指導、設置建議及使用維護要求。該標準將於11月1日起正式實施，目前已初步運用於吉林省、浙江省汲水場勘測工作。



AG600“鯤龍”飛機是我國為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，首次自主研製的大型特種用途飛機。它也是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。

