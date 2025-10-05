【
國家發改委安排2億元支持粵瓊台風災後恢復
http://www.CRNTT.com
2025-10-05 17:05:08
中評社香港10月5日電／記者5日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資2億元，支持廣東省、海南省做好台風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
新華社報導，據悉，下一步，國家發展改革委將持續加強跟蹤調度，指導和督促廣東省、海南省發展改革委盡快將資金安排到災後應急恢復建設項目並加快建設進度、強化監督管理，切實發揮好中央預算內投資效益。
