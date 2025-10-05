格魯吉亞反對派發起反政府示威

中評社香港10月5日電／格魯吉亞反對派趁當地星期六舉行地方選舉發起反政府示威，總理科巴希澤批評試圖闖入總統府的示威者尋求推翻政府，又指責歐盟干涉格魯吉亞內政。



香港電台報導，在首都第比利斯，防暴警察使用胡椒噴霧及水砲，將示威者驅離總統府附近範圍，並拘捕多名示威者。科巴希澤說，多達7000人參與集會，又說歐盟大使干涉格魯吉亞政治，敦促對方譴責抗議活動。



執政格魯吉亞夢想黨去年贏得議會選舉，親歐盟的反對派質疑選舉舞弊，並一直舉辦抗議活動。