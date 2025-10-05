敘利亞舉行政局劇變後首次立法機構選舉

中評社北京10月5日電／敘利亞5日舉行政局劇變後的首次立法機構選舉，近1600名候選人將在全國約50個選區展開角逐。



新華社報導，敘利亞立法機構選舉最高委員會發言人納瓦爾·納傑梅4日對敘利亞國家通訊社說，投票于當地時間5日9時開始，12時結束，特殊情況下至多可延長至16時。選舉正式結果將於6日或7日宣佈。



根據敘利亞政權發佈的立法機構臨時選舉制度，敘立法機構由210席組成，其中三分之一即70席由敘政權領導人艾哈邁德·沙拉直接任命，其餘140席被分配至全國14省的60個選區。出於安全因素考量，敘南部蘇韋達省、東北部拉卡省和哈塞克省部分地區的選舉被推遲。目前，蘇韋達省大部由當地德魯茲武裝派別控制，拉卡省和哈塞克省許多地區由庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”控制。



敘利亞立法機構選舉最高委員會在各選區組建地方選舉委員會，地方選舉委員會在選區內選出專業人才和有名望人士組建“選舉機構”，僅“選舉機構”成員有資格參選和投票。



此次立法機構選舉是敘利亞政治過渡進程中的重要一步。去年12月政局劇變以來，敘新政權在政治、安全和經濟領域面臨諸多挑戰，一些少數教派和族群指責新政權主導的政治過渡進程缺乏包容性。