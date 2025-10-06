中評鏡頭：維園中秋綵燈會　融合全運會元素

約十二米高的亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》，象徵粵港澳三地團結和融合（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月6日電（記者 盧哲）中秋佳節將至，香港各區又亮起中秋綵燈。在位於香港島的維多利亞公園，乙巳年中秋綵燈會已在月初開啟，場內擺設多組璀璨綵燈共賀國慶和中秋節，具香港特色的非遺元素與全運會元素成為其中亮點。



走進維園乙巳年中秋綵燈會，首先看到的是一群正在“運動”的小海豚們。第十五屆全國運動會的吉祥物是一對以“海上國寶”中華白海豚為原型的可愛萌寵，白色吉祥物叫“喜洋洋”和粉紅色吉祥物叫“樂融融”。



適逢第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）即將舉行，綵燈會以“‘喜樂.全城’──傳承躍動 喜迎全運”為題。綵燈融入中國傳統哲學的五行元素——金、木、水、火、土，糅合傳統與現代設計。當中亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》高約12米、外形猶如華麗冠冕，象徵粵港澳三地團結和融合；綵燈《金耀全運 活力飛揚》則以十五運會和殘特奧會吉祥物展示香港承辦的競賽項目，以不同運動造型環繞閃耀的會徽，為運動員打氣。



場內另一亮點是傳統花燈《舟影華燈.月滿非遺》。花燈由香港資深紮作師傅許嘉雄製作，展現香港的非遺元素包括龍舟、粵劇、燈籠紮作，以及香港中式長衫、港式奶茶及月餅製作等。



此外，還有綵燈《心繫灣土 和興萬家》以中式屏風拱門為起點的時光長廊，以及展示學生及殘疾人士創作的綵燈的大型裝置《同心同樂耀全城》等。整個維園燈火璀璨，吸引市民和遊客前往拍照打卡。