金玲答中評：83艦編隊訪港體現國家關愛

香港島婦女聯會主席金玲（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月6日電（記者 盧哲）香港島婦女聯會主席金玲近日接受中評社記者訪問時表示，戚繼光艦和沂蒙山艦國慶期間訪港並開放交流，是祖國對於香港的特別的關愛，是用切實的舉措讓香港市民與祖國同呼吸共命運。她認為，香港更要珍惜機遇，發揮獨特優勢，為“國家所需、香港所長”貢獻力量。



今年是中華人民共和國成立76周年，香港各界在10月前後陸續舉行多項慶祝國慶的活動。金玲表示，國慶是祖國的生日，每一年國慶系列活動自己都會積極參與。今年也參與了特區政府舉行的國慶升旗禮及酒會以及其他的一系列慶祝國慶活動。“國慶酒會的整體氣氛還是跟以往一樣，那麼熱烈鼓舞人心。酒會上有中華傳統文化元素的舞蹈開場，特首致辭也十分振奮人心，也給未來香港如何更好提升民生工作指明了方向。”



金玲說，自己作為地區服務團體的工作者、婦女工作的關注者和服務者，“也要發揮我們的巾幗智慧和力量，希望用我們實實在在的工作成績向祖國送上生日的祝福。”



正在執行遠海綜合實習訪問任務的中國海軍83艦編隊（中國海軍83艦編隊由戚繼光艦和沂蒙山艦組成）9月30日上午抵達香港特區，並於9月30日至10月2日組織艦艇開放交流活動，這也成為香港市民國慶期間的一項熱點活動。停靠香港期間，正值新中國成立76周年，編隊舉行升旗儀式、艦艇開放活動，吸引逾兩萬名港澳民眾參與。



金玲說，繼山東艦航母編隊來港之後，事隔不到三個月的時間，我們就看到祖國的軍艦再次來到香港，開放給香港的市民參觀，“我想這是祖國切切實實的舉措，讓我們的香港市民能夠真正跟祖國同呼吸共命運。融入祖國、融入灣區、融入國家的所有的發展步驟。祖國的每一步的成長、每一步的發展，都讓我們香港市民作為中國人民的一份子能夠參與其中。這也是祖國對於香港的特別的關愛。”