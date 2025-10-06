快評：候選人不參加黨辦政見會　傷到了誰？

中評社快評／國民黨中央黨部5日下午舉辦黨主席候選人電視政見發表會，這是國民黨主辦的首場、也是唯一一場電視政見發表會，候選人鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘參加，另兩位候選人郝龍斌、羅智強缺席。



此前，原訂於4日舉行的《中國國民黨主席大辯論》因羅智強、郝龍斌以到花蓮救災為由不出席，而取消舉辦。4日下午，國民黨秘書長黃健庭邀集6位候選人代表召開協調會討論後決定，原定8場分區政見發表會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，5日下午14時的電視政見發表會照常舉行。



郝龍斌、羅智強昨天缺席黨辦政見會，緊接下來的3場黨辦分區政見發表會，包括台中、台北、高雄等場次，還參不參加？離10月18日還有12天時間，郝龍斌、羅智強總不會一直留在花蓮救災吧。這會是缺席者的尷尬時間。



參加、或不參加辯論會，都可以編出千百種理由，關鍵是要能讓人信服，不能言不由衷。外界、特別是國民黨黨員自有判斷力，並不傻。再看看網路上針對此事的各種評論，大概可知傷到了誰、要怎麼選下去？！



“兩岸路線”是解決台灣困境的重中之重，原訂4日舉行、但因郝、羅不出席而取消的那場辯論會，主題鎖定“兩岸路線”。媒體人謝寒冰直言，“有人”不想碰觸兩岸議題，但如果不想碰觸兩岸議題，為什麼要參選黨主席？



距離18日投票日還有12天時間，選情白熱化，說不定有人為求勝選而出更多怪招、爛招，殺到刀刀見骨。那樣的話，絕非國民黨之福，也非台灣之福。