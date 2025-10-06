社評：共繪兩岸團圓新圖景

中評社香港10月6日電（評論員 楊流昌）秋空明月懸，又是一年中秋至。4日晚，福州閩江之畔，500架無人機騰空而起，將“兩岸一家親、閩台親上親”的璀璨字樣綴滿蒼穹；數百名兩岸同胞圍坐一堂，賞花燈、品月餅、話家常，笑聲與月光交織成最溫暖的團圓注腳。這場“福聚中秋月、‘船’承兩岸情”聯誼活動，不僅是一場跨越海峽的節日相聚，更以鮮活的場景訴說著一個樸素的真理：兩岸同胞血脈相連，團圓不僅是節日的期盼，更是心靈深處的共同歸處。



今年以來，兩岸民間交流的熱度如夏陽般熾烈。從海峽論壇的“民間嘉年華”到兩岸青年創新創業大賽的智慧碰撞，從媽祖繞境的信俗共鳴到閩南文化的尋根之旅，從各省市接續舉辦兩岸經貿科創活動到兩岸學子文體競技交流此起彼伏，台胞赴大陸參訪、求學、就業、創業的腳步從未如此密集。正如參與此次中秋活動的台胞所言：“大陸的每一步發展，我們都真切感受到‘家’的溫度——融合發展示範區建設讓生活更便利，同等待遇政策讓奮鬥更有底氣，文化同源的默契讓心靈更親近。”這種自下而上的熱絡，是任何勢力都無法割斷的親情紐帶，是兩岸關係最堅實的民意基礎。



歷史是最好的清醒劑，更是凝聚共識的催化劑。今年適逢抗戰勝利80周年、台灣光復80周年。9月3日北京紀念大會上，習近平總書記“偉大抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富”的宣言，通過螢幕傳進島內千家萬戶。多少台胞眼含熱淚喊出“我是中國人”“中華民族萬歲”！這不是偶然的情緒迸發，而是刻在基因裡的身份認同——我們同屬中華民族，共享抗戰勝利的榮光，共慶寶島台灣的光復，共擔民族復興的使命。正如中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤所言：“兩岸同胞要堅守民族大義，堅決反對‘台獨’分裂和外來干涉，共同守護‘家’的完整。”歷史早已證明，“台獨”是絕路，只會讓同胞骨肉分離；唯有堅持統一、反對分裂，才能護佑兩岸共享盛世太平。

