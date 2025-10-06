哈馬斯提放人條件　要求以色列全面停火

中評社香港10月6日電／沙特阿拉伯東方電視台5日報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就實施“20點計劃”中釋放以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯提出條件，包括全面停火、以軍撤出加沙地帶人口稠密區等。



哈馬斯和以色列定於6日在埃及就美國所提“20點計劃”中加沙地帶停火放人、以色列初步撤軍等內容開始間接談判。哈馬斯消息人士向沙特東方電視台表示，實施雙方互換被扣押人員的條件包括：全面停火；以色列軍隊撤回至今年1月達成的上一次停火協議執行期間所駐紮位置；以軍每天停飛戰機和無人機10個小時，放人當天停飛時間延長至12個小時。



消息人士稱，談判可能持續一周或更長時間，哈馬斯將要求這些措施在整個談判期間都能得到實施。



新華社報導，多名哈馬斯官員透露，談判還將討論釋放巴勒斯坦囚犯的標準。哈馬斯堅持按照服刑年限和囚犯年齡為標準，即按照被捕時間先後順序和囚犯年齡大

小來確定釋放名單。



據沙特東方電視台報導，哈馬斯要求釋放巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）領導人馬爾萬·巴爾古提、解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）總書記艾哈邁

德·薩達特、原哈馬斯在約旦河西岸軍事組織領導人易蔔拉欣·哈米德等被以色列關押多年的“要犯”。



“20點計劃”還要求哈馬斯解除武裝、加沙地帶非軍事化並部署一支臨時“國際穩定部隊”。埃及外交部長巴德爾·阿卜杜勒阿提5日接受沙特《中東報》採訪時表示，哈馬斯移交武器事宜必須在巴勒斯坦內部框架下解決。



阿卜杜勒阿提表示，加沙地帶的安全事務必須由巴勒斯坦人自己負責，這關乎他們的日常生活。“國際穩定部隊”的作用是協助和支持巴勒斯坦警察，與其一道承擔邊境和過境點的外部安全保障。



阿卜杜勒阿提強調：“任何國際力量在加沙地帶的存在都應當是臨時性的，即在聯合國安理會決定的過渡期內，目標是幫助巴勒斯坦民族權力機構在加沙展開部署，從而鞏固約旦河西岸與加沙地帶的有機統一。”