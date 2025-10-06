美歐日債風險高　風暴山雨欲來

美滯脹危機乍現，關稅成本已逐步反映在家品、電子產品及食品上。（大公報） 中評社香港10月6日電／大公報報導，被視為支持擴張性財政政策的高市早苗料成為日本首相，可能進一步衝擊日債，繼而拖累美歐債市。有歐資大行的調查顯示，市場認為五大債務高危的發達國，分別是法國、英國、美國、日本及意大利，近期這些國家的主權債價同時受壓，予人山雨欲來的感覺。



環球股市炒作美國減息而不斷衝高，但市場風險不低，其中美歐日債務風險加劇，已引起市場憂慮，多國債市出現沽壓，債息處於多年高位。值得留意，德意志銀行在9月22日至25日進行調查，回復者認為債務最高危的發展國為法國，可能兩年內爆發債務危機，跟著是英國與美國，之後為日本及意大利。



事實上，法國政治不穩，總理頻換人，削弱應對債務及經濟問題的能力，今年第二季法國公共債務達到破紀錄的3.4萬億歐元，折合4萬億美元，相當於國內生產總值（GDP）的115.6%。目前法國公共債務與GDP之比處於歐元區的第三高，僅低於意大利及希臘。



現時市場關注美國政府持續停擺，不但加劇美債跌勢，還會拖冧歐日債市，出現火燒連環船的險情。與此同時，特朗普關稅政策受到訴訟挑戰，可能要退還已收取額外關稅，財政及債務危機會一觸即發，令美國長期國債價格下跌、債息抽升，聯儲局大幅減息也難以打救美債。聯儲局上月減息，按理有助紓解美國國債的沽壓，但實際情況並非如此，美債沽售壓力持續，其中30年美債息依然高企4.2厘，形勢凶險，全球加緊做好應對準備，各國央行、退休基金加快減持美債。同時，特朗普關稅政策遭到訴訟挑戰，最壞情況是向各國退還加征的關稅，拖累美債。



發達經濟體無序舉債



另外，市場開始關注歐元區、英國、日本等發達經濟體債務規模不斷膨脹的問題，以致主權債價下跌，個別債息升至近30年最高，甚至創歷來新高，尤其是一向嚴守財政紀律的德國，也計劃通過財政擴張手段，力求逆轉疲弱經濟。換言之，目前美歐日等國同時增加發債，一起爭奪市場買家。



其實，美國持續入不敷出，繼續瘋狂發新債，公共債務規模達到38萬億美元，加上歐元區、英國、日本亦相繼增加政府開支、發債穀經濟，結果發達國新債供應過多，令市場消化不來，債市受壓。今年9月2日，全球發行具投資級別債券總值900億美元，創新高，其中逾半來自歐洲發行人，達496億歐元（折合577億美元）。由此可見歐元區新債供應量特大，以致德國、法國、英國30年期國債息曾升上3.42厘、4.52厘及5.72厘，創14年至27年新高，其中英國30年債券拍賣，認購規模為三年來最少，反映市場異常擔憂英債風險。



留意日財策幣策變化



至於日本30年期國債亦一度高見3.28厘，創歷來新高，除了公共債務占GDP比重高達250%外，日本亦受政治不穩影響，自民黨總裁選舉有結果，被視為支持擴張性財政政策的高市早苗勝出，料成為日本首名女首相，市場關注日貨幣財政政策變化。另外，關稅政策影響下，美滯脹危機乍現，零售商紛表示關稅成本已逐步反映在家品、電子產品及食品上，通脹高企、增長呆滯時代將至，美國債凶多吉少。



當前美歐日債市投資信心脆弱，美債沽售持續，料禍延歐日債市，主權債風暴隨時燃起。