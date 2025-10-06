2026縣市長民進黨目標“5＋1”起跳

中評社台北10月6日電／民進黨2026地方選舉各陣營開始熱身，據瞭解，民進黨目前設定目標，至少現有的執政五縣市不能丟，“5＋1”起跳，賴清德第一個要拿下的目標就是宜蘭縣，並認為，宜蘭是“我們的招牌”一定要拿回來”；黨內人士指出，賴清德鎖定宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳的意志非常強，林律師出身，要用律師正義形象主打藍營林姿妙執政“貪腐”。



根據《中時新聞網》報導，民進黨內人士指出，非執政縣市徵召區，很重要的就是覓才；宜蘭鎖定林國漳就是一個很好的例子，林雖是黨員，卻是政治新人，賴清德這次把拿下宜蘭這一局，視為重要目標，更親自幫林掃除障礙。



“民進黨在宜蘭，只要‘正國會’跟新系能有共識，一切就沒有問題了”；派系人士說，林沒有派系，目前兩派系對林也都無意見，賴清德整合非常成功。



黨內人士說，賴清德始終都要力挺林國漳，因為民進黨在宜蘭的形象曾經受挫，現在要開始扭轉；賴認為，宜蘭是民進黨清廉、民主的招牌，是2026選舉重中之重，一定要拿回來。以律師正義形象對戰貪腐為戰略。 由林國漳參選宜蘭縣長，就是賴清德親自出手，且幾乎已經拍板。



據瞭解，除了宜蘭，被列為第二個要拿回執政的縣市就是台中市。民進黨目前台中核心團隊整合頗為順利，人選鎖定“立委”何欣純，只要讓之前曾參選的人“心裡舒服”，就可以好好輔選，目前問題不大。



此外，還有幾個選區雖然問題不大，但是就是坐轎者與抬轎者的心結要化解；黨內人士說，嘉義市長人選最適合的一直是“立委”王美惠，但是王與民進黨嘉義縣所有市議員鬧僵，內訌一直是老問題，王是要選市長的人，應該主動化解。現在都是別人在旁邊幫忙敲邊鼓，但是重點是要參選的人。



至於桃園市，目前傳出有意爭取者包括有知名度的“立委”王義川、有頭銜的是“總統府”副祕書長何志偉及“法務部次長”黃世傑，但是桃園需要有宗親支持，這點黃比其他人有利。不過黨內人士表示，桃園的變數還是很大。



目前徵召區爭議度較高的就屬新北跟彰化，黨內人士說，“立委”蘇巧慧已經明確表態參選新北，但是“正國會”的前黨祕書長林右昌，一直“只聞樓梯響，不見人下來”，林若要選，就要在選對會設定有意參選10月31日下午5時表態。