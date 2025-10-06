專才及內地生追捧　迷你戶租金紛破頂

連方Ⅱ有開放式單位成交呎租逾85元，媲美半山區豪宅。（大公報） 中評社香港10月6日電／大公報報導，外來人才及內地生湧港，為住宅帶來龐大租賃需求，私樓租金急速攀升，指標屋苑租金輪流破頂，大部分來自備受留學生歡迎的開放式單位。



連方Ⅱ呎租85元 媲美半山區



綜觀9月租金破頂成交，以入夥約3個月的深水埗連方Ⅱ最矚目，獲承租單位為物業最低層的5樓，實用面積176方呎，開放式設計，附連65方呎平台，上月初獲內地生以每月1.5萬元承租，實用呎租85.2元，不但媲美半山區豪宅水平，更打破南昌站匯璽的最貴呎租79元紀錄，創深水埗私人屋苑呎租新高水平，業主今年初以530.3萬元向發展商購入單位，享租金回報約3.4厘。



迷你戶呎租升勢蔓延至新界，元朗洪水橋新晉屋苑＃LYOS租金亦破頂，該屋苑2A座中層H室，實用面積205方呎，開放式間隔，上月底以9800元租出，實用呎租達47.8元創屋苑新高，對比同類單位去年月租介乎7900至9000元，高出8.9%至24%，業主2021年11月以384.8萬一手買入，享租金回報約3.1厘。



新入夥屋苑租盤向來備受專才及內地生歡迎，位於啟德站旁的天璽.天，今年7月入夥迄今已錄約180宗租賃，平均實用呎租達65元，租金回報普遍逾3厘，部分更高近4厘。中原地產營業董事吳妙妝指出，天璽.天租客以家庭客及專才客為主，該批租客要求較高，願意支付較高租金承租優質配套的新晉屋苑。



荃灣西新晉屋苑租金升勢加快，中原地產高級分區營業經理林恩信表示，海之戀.愛炫美3C座中層B室兩房單位，實用面積524方呎，享海景，獲家庭客以月租2.4萬元承租，實用呎租約46元，同類單位去年月租約2.2萬元水平，反映租金於一年間升約一成。