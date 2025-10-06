香港樓市首9月短炒451宗　66%有錢賺

天璽.天今年8月入夥迄今已錄至少13宗短炒獲利個案。（大公報） 中評社香港10月6日電／大公報報導，樓價急速回升，炒家伺機沽樓止賺，今年持貨1年或以下的住宅轉手買賣451宗，按年飈升1.6倍，當中有近66%賬面獲利。



據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年截至9月23日，持貨1年或以下的住宅轉售個案451宗，較去年首9個月錄得的172宗增加約1.6倍。當中有296宗賬面獲利，占約65.6%，宗數按年大升約3.2倍；賬面平手錄39宗，占約8.6%；餘下的116宗為賬面蝕讓，占約25.7%，可見短炒個案“賺多過蝕”。



美聯物業分析師岑頌謙指出，雖然“短炒”個案增加，但今年（截至9月23日）已知上手購入價（扣除已知內部轉讓及特殊成交個案等）的二手私宅註冊量共錄16881宗，當中451宗為持貨1年或以下的轉售個案，占已知上手購入價的二手私宅註冊個案僅約2.7%，可見短炒未有過熱情況。



天璽.天持10個月勁賺429萬



單計9月份，住宅短炒賺錢個案約29宗，以入夥盤啟德天璽.天最活躍，上月已錄至少12宗短炒，全數獲利，而且愈賺愈豐厚，其中6座高層B室三房單位，實用面積672方呎，9月底以2430萬元易手，實用呎價36161元，原業主於2024年11月以2000.16萬元向發展商購入，持貨逾10個月，賬面大賺429.84萬元，期內升值21.5%，是該屋苑7月入夥迄今的已知二手成交中，賬面賺幅及賺價最高的個案。



上車大熱天水圍嘉湖山莊升勢凌厲，屋苑有兩房單位短短3個月炒貴50萬元，成交屬麗湖居5座低層E室，實用面積446方呎，投資者今年6月以348萬元入市，9月下旬以398萬元沽出，賬面速賺50萬元，單位升值14.4%。