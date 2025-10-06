聯儲減息預期升溫　美匯料下試96

中評社香港10月6日電／大公報報導，獨立外匯分析師徐惠芳分析說，美國9月ISM非製造業PMI報50，處於收縮邊緣，低於預期。PMI調查的就業指數從8月的46.5上升至47.2，而價格支付指數，即通脹組成部分，從69.2上升至69.4。



芝加哥聯邦儲備銀行的勞動市場數據預測，反映失業率在9月份保持在4.3%的強烈可能性，意味著美聯儲在利率政策上不需要採取激進行動，但市場對此並不抱有期待。利率掉期市場預示本月底減息0.25厘。



CME美聯儲利率監察顯示，市場預期美聯儲10月29日將減息0.25厘，由原本4至4.25厘，減到3.75至4厘。美匯指數上周五收市，在97.71水平整固，趨勢往下，料測試97.20、96.60、96.00水平。



上周五現貨金價最多升0.91%，報3891.63美元；收報3886.84美元，仍漲0.78%。金價在3820至3819美元區域找到支持，接下來是3800美元關口，如果跌破，可能有更深的跌幅。隨後的下跌可能將黃金價格拖至下一個相關支撐位，接近3758至3757美元區域，最終到達3700美元整數關口。相反，金價若能重新測試歷史高點，約在3896至3897美元區域，挑戰3900美元關口上方。