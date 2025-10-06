富權：賴將委派“戰狼”出席APEC峰會？

中評社香港10月6日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：賴清德將委派“戰狼”出席“APEC”峰會？以下為文章內容。



亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議將於十月三十一日至十一月一日在韓國慶州舉行。“行政院長”卓榮泰昨日上午在前往“立法院”報告“特別預算案”編製經過並備質詢時透露，台灣地區的領袖代表人選應該是決定了，“總統府”正在作業。隨後，被政界形容為“很『中央』”的《自由時報》爆出“獨家消息”，今年再由“總統府資政”林信義出任代表，這將是他第五度代表台灣踏上“APEC”舞台。《自由時報》還聲稱，林信義橫跨企業與政界，已四度參與“APEC”，二零零五年曾主動與中國國家主席胡錦濤握手寒暄，二零二一年也因主辦方中國不派特使遞送邀請函，林信義為此嚴正抗議，與中方幾次交手，林信義始終以具體行動展現務實穩健、不卑不亢的態度，有軟有硬、堅守立場，因此賴清德總統特地賦予重任，委以代表之責。



由此可見，賴清德再次委派林信義出席“AOEC”峰會，是既要他扮演“和平鴿”，伺機與習近平主席“握手寒暄”，以此展示“突破”：即使是台灣地區的民進黨當局仍然拒絕承認“九二共識”，但仍可實現“兩岸“握手寒暄”，以求展現堅持“台獨”分裂立場的“正當性”；又要他再次披上“戰狼”外衣，在台灣地區的代表唯一能夠出席國際峰會的“APEC”的會場上，為台灣當局的“國際地位”進行“抗爭”，並籍此宣示台灣當局加入更多的國際組織的政治意圖。



由於北京已經將民進黨當局定性為“台獨”分裂勢力，因而賴清德再次委派林信義出席“APEC”峰會的第一個意圖，將極難實現，實際上去年在秘魯舉行的“APEC”峰會，林信義就根本無法與習近平“握手寒暄”。因而林信義就只能是以“可操之於我”的姿態，像其於二零零一年在上海的“APEC”“雙部長會議”的表現那樣，以“戰狼”的姿態，在“APEC”峰會的會場上“發爛渣”。

