富權：羅智強不再“我執”啟動“棄羅保鄭”？

中評社香港10月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：羅智強不再“我執”啟動“棄羅保鄭”？以下為文章內容。



“事情正在起變化”，中國國民黨主席選舉之戰開打至今，變成了郝龍斌與鄭麗文“兩強之爭”，各項民調無論調查對象是全民還是黨員，都是郝龍斌與鄭麗文排在前列，而且互有上落，但鄭麗文的升勢頗為明顯。而羅智強一直只是屈居老三，而且停滯不前。在鄭麗文與羅智強同質性甚高下，有不少人分析指出，只要羅智強棄選並呼籲其支持者轉投鄭麗文，鄭麗文就將是繼洪秀柱之後，國民黨的又一位女性黨主席，而且兩人在對兩岸關係的認知上還較為接近。



就在此刻，羅智強近日在臉書發文，正面回應最新民調，恭喜目前大幅領先的鄭麗文，坦言自己看到數據時一度有“小小的挫折感”，但很快調整心情，反省過去陷入“我執”，太執著於“自己應該當選”的念頭。他強調，即使最後落敗，也會全力支持鄭麗文，因為“國民黨就像我的家一樣”。他也呼籲黨員回歸理性，“選最喜歡的人就對了”。他恭喜鄭麗文，認為若趨勢不變，國民黨將迎來一個“鄭麗文領導的時代”。



雖然羅智強在貼文中也表示，最困擾的是網路上的“棄保”言論，“許多『棄羅保鄭』的說法，確實動搖了我的支持者。”並聲稱“現在鄭麗文遙遙領先，『棄羅保鄭』應該不需要了吧。”但他仍然呼籲其支持者理性思考，不要因為無關候選人好壞的因素棄保：“如果你真的覺得鄭麗文比我好，那就投她；但如果你心里覺得我比她好，就拜託你投給我。”他以“我真的很愛國民黨”作為總結，強調無論結果如何，他依然會全力以赴，也希望黨員們“擇我所愛，愛我所擇”。

