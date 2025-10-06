超級黃金周盛事多　訪港內地客破百萬

大坑舞火龍由昨晚“迎月夜”起一連三晚在港島大坑舉行，由三百人舞動、插了一萬二千支香的火龍和龍珠，昨晚不停穿梭大坑。(大公報) 中評社香港10月6日電／大公報報導，國慶中秋超級黃金周至今錄得的訪港內地旅客突破100萬人次，首四日更較去年升逾7%。列入國家非遺的大坑舞火龍作為壓軸重頭戲，全長67米、點滿逾萬支長壽線香的火龍昨晚舞動，吸引數萬市民及旅客圍觀欣賞，場面非常熱鬧。有在大坑長大的隊員舞火龍逾20年，10歲起追隨長輩擔任“龍尾”，希望透過舞火龍向全世界展現“香港的熱情”。今年首次參與舞動LED小火龍的小隊員表示，心情既開心又緊張。大小火龍齊舞動，大坑火龍精神代代相傳。



財政司司長陳茂波昨日在網志表示，黃金周首四天，內地訪港旅客達87.7萬人次，按年升超過7%，同時海外旅客有約12.6萬人，按年升超過30%。入境處數字顯示，昨日截至晚上九時，有14.5萬內地訪港旅客，令黃金周訪港內地旅客累計約102.2萬人次。



大坑舞火龍由昨晚起一連三晚舉行，今、明兩日火龍舞入維園。昨日下午未到4時，大批隊員已來到大坑坊眾福利會作準備。晚上7時半，鼓樂響起，大約8時，LED小火龍出場，大火龍於8時半左右起舞，先去蓮花宮，再衝到浣紗街表演，沿路擠滿圍觀的市民與旅客。來自內地的張小姐說，香港的節日氛圍特別好，讓人想多參與類似活動。來自英國的旅客Jayne，曾在香港看過舞火龍表演，這次特意帶父母來觀賞。



小朋友舞LED燈小火龍吸睛



舞火龍隊伍的“龍尾組”隊員黃思聰今年29歲，自幼在大坑長大，因家中長輩是舞火龍隊員，耳濡目染下，10歲就跟隨參與舞火龍。他現時做文職工作，仍堅持每年參加中秋舞火龍表演，負責最喜歡的“龍尾”位置，“觀眾可能更關注龍頭，但龍尾位置同樣重要，包括跟隨整個龍身控制走位方向和速度等，保證整個表演的完整性。”



黃思聰向大公報記者表示，為準備今年的表演，舞火龍隊伍上月開始訓練，主要幫助新隊員熟悉走位、動作等。他認為，舞火龍規模越來越大，觀眾越來越多，十分開心見到傳統文化傳承，“每次表演都累到身水身汗，但見到市民與旅客歡呼，就有動力再舞多幾下，展現香港的熱情給世界看！”



近年由小朋友舞動的LED燈版小火龍，也吸引不少觀眾目光。8歲的彥博和9歲的政陽首次參加中秋舞火龍，在隊內是最年幼成員。政陽笑稱，打扁鼓十分有趣，聲音很有氣勢，一直很期待正式表演，“不過畢竟是第一次參與中秋節的盛大表演，既開心又緊張。如果能順利完成，之前訓練的辛苦都不算什麼！”



攝影師姚佑雄表示，他義務拍攝大坑舞火龍逾20年，從菲林延續至數碼時代，見證火龍隊員從青年到為人父母，“20多年前形式較傳統，以燒香儀式、步操及蘇格蘭樂隊演奏為主；如今更趨多元與科技化，新增LED燈小火龍隊。社會不斷變化，隊員們凝結一心的精神依舊存在。”



攝影師：舞火龍聲名遠揚好自豪



姚佑雄說，舞火龍的觀眾過去多是本地居民，現時吸引世界各地旅客來港，整個大坑因為舞火龍而變身為打卡熱點，助力推動香港旅遊業發展，“之前與專程來看舞火龍的歐洲旅客聊天，才知道我們的傳統文化已經聲名遠揚，真的好自豪。”