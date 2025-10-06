零售業料黃金周生意雙位數增長

陳茂波在香港醫學博物館與旅客交談甚歡。博物館其中系列IP公仔受到不少旅客歡迎。（大公報） 中評社香港10月6日電／大公報報導，今年的國慶中秋黃金周訪港旅客人數較去年大增，財政司司長陳茂波昨日在網志表示，八成受訪零售業界預期生意額錄得增長，部分估計更達雙位數；在物業市場趨穩、股市暢旺及旅客持續增加等因素支持下，本地零售業經營情況正逐步穩定。



陳茂波稱，近日走訪中上環一條獲不少網紅推介的“城市漫步”路線，第一站是香港醫學博物館，館內一系列文創IP（智慧財產權）公仔，例如“多巴胺”和“脂肪細胞”小布偶，廣受旅客歡迎，印證創意IP產品，結合社交媒體平台的宣傳推廣力量。



他隨後到上環一家傳統潮州粿品店，見到店員忙著製作潮州月餅。他認為傳統手工製作，加上濃厚人情味，能留住一批忠實支持者，也吸引消費者和旅客惠顧，總結“傳統”工藝和“創新”，也是刺激消費的重要因素。



記者昨日下午在中環見到，嘉咸街壁畫吸引不少旅客慕名到來打卡。甘肅旅客婁先生是第二次來港，他表示，在內地社交平台認識到中上環的“城市漫步”路線，特地帶小孩來體驗，中上環的中西合璧建築風格與文化氛圍，與他上次在九龍區游玩的截然不同。



中環鴨巴甸街上的文創店，售賣帶有香港字樣的各式紀念品，很受旅客青睞。老板表示，趁黃金周推出優惠活動，生意升五成。深圳旅客溫先生買了兩個木塞料制成的護照套，他說喜歡香港特色與實用性的文創產品，“使用的時候，便可回憶香港之旅的點點滴滴。”



陳茂波：盛事為經濟添動力



陳茂波表示，展望今年餘下時間不同的盛事活動，包括美酒佳肴巡禮、第十五屆全運會及聖誕期間活動，將繼續為市道帶來支持，連同重點企業落戶香港，可為經濟增添動力。