白宮官員稱若停擺談判沒進展　政府將大裁員

中評社香港10月6日電／美國白宮一名高級官員表示，如果總統特朗普認為，與國會民主黨人就結束部分政府停擺狀態進行的談判毫無進展，政府將開始大規模裁員。



香港電台報導，隨著停擺進入第五天，白宮國家經濟委員會主任哈塞特接受傳媒訪問時表示，仍然認為民主黨有可能讓步，特朗普和白宮預算主管沃特正在協調，準備在必要時採取行動，但希望他們毋須這樣做。



特朗普當地星期日被記者問到政府何時開始裁員，他說，現在正在進行，但沒有詳細說明。