中評現場：內地企業出海專班在港正式啟動

內地企業出海專班在香港特區政府總部舉行啟動儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月7日電（記者 盧哲）由香港特區政府主導的內地企業出海專班（出海專班）10月6日在香港特區政府總部舉行啟動儀式。出海專班由香港特區政府商務及經濟發展局（商經局）局長丘應樺督導，香港特區政府財政司司長陳茂波出席見證啟動儀式並致辭。



為更好支援內地企業“出海”，香港二○二五年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台“出海”。



在當天的啟動儀式上，財政司司長陳茂波致辭，商經局局長丘應樺介紹出海專班的未來工作方向。逾百位各界代表出席啟動儀式，包括出海專班成員機構，及來自法律、會計、金融服務、銀行、商會、專業協會等多個業界夥伴。



陳茂波致辭時指出：“內地企業‘出海’發展，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨，也是它們壯大發展的必然選擇。為了更好把握這一波的發展機遇，我們成立出海專班，由商經局局長統籌，協調各政策局、部門和機構，為內地企業‘出海’提供更全面、更大力度的支援。”