孫大千揭國民黨選票流失主因：路線愈來愈模糊

中評社台北10月6日電／國民黨主席10月18日改選，黨中央日前拍板，電視政見說明會5日舉辦，分區說明會則從原先8場減少至3場。對此，國民黨前“立委”孫大千直言，國人得透過辯論瞭解各個候選人的立場、路線，且確定國民黨路線，但若僅是3次形式的辯論，想真正成為當年的輝煌政黨，是不可能的事，選票也會一直流失。



根據《中時新聞網》報導，孫大千5日在政論節目《中天辣晚報》中指出，看到分區說明會從8場變3場，令他感到很錯愕，理由是以救災優先，但災難發生至今已將近10天以上，現在喊優先救災，有什麼特別意義？孫更直言，救災跟辯論有什麼衝突？難道不能既辦黨主席候選人辯論又救災嗎？難道辦了辯論就不能救災嗎？邏輯很牽強。



孫大千認為，救災留給專業去，現在要做的是支持專業團隊去救災，國民黨可以出錢出力、盡一切力量幫忙，若真要人力也可以提供，但這時候沒有必要湊熱鬧，用救災的理由取消辯論，實在讓人很遺憾。



孫大千表示，如今國民黨剩3成的支持率，因為國民黨越來越模糊，究竟是中國國民黨、美國國民黨還是台灣國民黨？從來沒有人講清楚路線是什麼，選票才會一直流失，各路線的人看到國民黨是模糊的，誰還會去支持模糊的政黨？寧願支持立場更清晰、路線明確的人。



對於這次國民黨主席選舉備受關注，孫大千直言，許多人都希望這次選舉能徹底改變國民黨，並感嘆過去國民黨為了做全民政黨，爭取更多支持者，以為只要模糊就可以跟民進黨搶票，但孫強調，若跟民進黨一樣，民眾投民進黨就好了，國民黨最重要的是堅持自己的路線、把話說明白。



孫大千認為，辯論會要排很多場，是因為媒體被民進黨掌握，民眾只能透過辯論瞭解各個候選人的立場、路線，更重要是期待辯論會把國民黨路線確定下來，但很遺憾的，若照黨中央操作，藉由3次形式的辯論，確定路線的期望將落空，國民黨繼續做模糊政黨，想真正成為當年的輝煌政黨就不可能了。