新一輪巴以衝突兩周年三問

中評社北京10月6日電／2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）從加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，以色列隨後對加沙地帶發起大規模軍事行動。至今，衝突已持續近兩年，加沙地帶現狀如何？美方近期提出旨在結束衝突的“20點計劃”，給當地局勢帶來變化了嗎？加沙會迎來持久和平嗎？



加沙現狀如何



新華社報導，此輪巴以衝突爆發前，加沙地帶人口約230萬。據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門統計，過去兩年，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超6.7萬巴勒斯坦人死亡、逾16.9萬人受傷。



來自加沙地帶北部加沙城的居民艾哈邁德·沙班告訴新華社記者，以軍空襲仍在持續，“數棟建築倒塌，阻塞了加沙城多條主要街道”。加沙城希法醫院的外科醫生穆罕默德·阿卜杜勒-阿勒說，每天都有數十名傷員被送來，醫療資源嚴重不足，“醫院早已超負荷運轉，停火是生死攸關的事”。



世界衛生組織日前發佈的評估報告顯示，2023年10月以來，持續武裝衝突在加沙地帶已造成超過16.7萬人受傷，其中約4.2萬人重傷，重傷者中兒童佔四分之一。重傷情況包括被迫接受截肢手術、上肢與下肢損傷、脊髓損傷、顱腦損傷以及大面積燒傷。



以軍在加沙地帶長達兩年的軍事行動造成當地人道主義危機不斷惡化。聯合國有關機構8月22日發佈報告說，加沙地帶超過50萬人正陷入饑荒。這是中東地區首次被正式確認發生饑荒。報告顯示，到9月底，加沙地帶將有逾64萬人在糧食安全方面處於最嚴重的“災難”階段，114萬人處於次一級的“緊急”階段，另有39.6萬人處於“危機”階段。

