哈馬斯首席談判代表多哈遇襲後首次露面

中評社北京10月6日電／以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就加沙地帶停火放人舉行談判前夕，卡塔爾阿拉比電視台獨家播出哈馬斯首席談判代表哈利勒·哈亞的一段視頻。這是他于近一個月前躲過以色列暗殺後首次露面。



新華社報導，阿拉比電視台4日深夜播出的這段視頻時長為兩分半鍾。在視頻中，哈亞就以色列9月9日空襲身處卡塔爾首都多哈的哈馬斯領導層一事發聲。僅憑視頻無法確認他是否在暗殺行動中受傷。



哈亞說，失去兒子、辦公室主任、隨行人員的痛苦巨大，但與加沙人民的苦難相比，這算不了什麼，他們都是因以色列佔領軍的罪行而犧牲。“如今，巴勒斯坦人在痛苦中有尊嚴地前行。”



據美國有線電視新聞網報導，哈馬斯方面說，哈亞的這段視頻錄製于4日。一名埃及官員說，哈亞計劃率團赴埃及參加談判。



哈馬斯和以色列定於6日就美國所提“20點計劃”中釋放以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯、以色列初步撤軍等內容開始間接談判。卡塔爾和埃及繼續居中斡旋，美方代表將加入談判。據以色列媒體報導，談判地點將從開羅改到埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫。



以色列9月9日空襲多哈一座居民樓，當時哈馬斯談判代表團正在開會討論美國提出的加沙停火方案。空襲造成哈亞兒子、辦公室主任、三名隨行人員以及一名卡塔爾安全部隊成員遇難。這次襲擊在全球範圍內引發強烈譴責，美國總統特朗普也表達了不滿。



特朗普9月29日在美國白宮與以色列總理內塔尼亞胡會談後宣佈，後者接受他就加沙停火和戰後安排所提“20點計劃”。會談期間，內塔尼亞胡同卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德通電話，就空襲多哈一事向卡方道歉，承諾以色列今後不再襲擊卡塔爾。